Heyelan sonucu evlerinden tahliye edilenlere devlet eli

Ordu’da 8-9 Ağustos’ta meydana gelen sel afetinde bir kişi heyelan sonucu hayatını kaybetmişti. Aşırı yağışlar sonucu 8 köprü yıkılırken, bazı evler de ikinci bir heyelan riski tehlikesi ile boşaltılmıştı. Çaybaşı ilçesine bağlı Taşkesiği Mahallesi’nde de 48 saatte metrekareye yaklaşık 300 kilogram yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu 18 ev boşaltılarak, vatandaşlar güvenli ortamlara yerleştirilmişti. Yetkililer, muhtemel bir tehlikeye karşı güvenlik önlemi alırken, vatandaşlara da Ordu Valiliği, AFAD, Kızılay ve belediye ekipleri tarafından gerekli yardımlar yapılmıştı.

Evlerine nakil kararı verilen vatandaşlar için ’Afet Konutları’ yapılacak

Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, ilçedeki kiralık evlere yerleştirilerek güvenli bir ortama taşındı. Kiraya yerleştirilen vatandaşlara 8 bin 500 TL AFAD’dan, bin TL de Ordu Valiliği himayesi ile Çaybaşı Kaymakamlığı tarafından kira yardımı yapıldı. 7269 sayılı Afet Kanunu kapsamında yapılan çalışmalar sonucu hak sahibi yapılan afetzedeler için bölgede uygun bir yer bulunduktan sonra afet konutları inşa edilecek. Afet konutlarının yapımı tamamlandığında, vatandaşlar yeni evlerine yerleşebilecek.