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22 Aralık 2016 11:34

Hırsız çaldığı telefonu, kargoyla geri gönderdi

Hırsız çaldığı telefonu, kargoyla geri gönderdi

22 Aralık 2016 11:34

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, bir dolandırıcı, telefon bayiinden çaldığı cep telefonu, kargoyla geri gönderdi.
Böyle bir olayla ilk defa karşılaştığını, kargo geldiğinde gözlerine inanamadığını söyleyen telefon bayii sahibi Mehmet Özkan, “Kargo gelmeden önce tanımadığım bir şahıs aradı ve dolandırıcının kendisinin tanıdığı olduğunu söyledi. Benim mağduriyetimi karşılamak suretiyle emniyetteki şikayeti geri almamı talep etti. Ben de kendisine böyle bir durumun olmayacağını belirttim. Bu olayı böyle bir durumla başka kimsenin karşılaşmaması için ortaya çıkardık. Telefon görüşmesinden sonra iş yerindeki arkadaşlar bir kargonun geldiğini söylediler. Kargonun üzerinde dolandırıcının adı yazıyor dediler. Şaka yapıyorlar zannettim, bir baktım kargoyu gönderene gerçekten o isim. Şaşırdık, telefon geldi ve komik bir an yaşadık" dedi.
Telefonun geri gönderilmesinin bu kişinin suçsuz olduğunu ispatlamayacağını belirten Özkan, "Ben telefonumun değil, bu işi yapan kişi veya kişilerin ortaya çıkmasını istiyorum. Kendilerinin gidip emniyete teslim olmasını istiyorum. Şikayetim devam ediyor. Bunun gibi birçok kişi haberlerde gördüğü zaman beni aradılar, mağduriyetlerini bildirdiler. Şikayetim devam ediyor, telefonu da emniyete götürüp teslim edeceğim” dedi.



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