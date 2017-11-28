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28 Kasım 2017 17:54

Hükümlüler, park bahçe işlerinde çalıştırılacak

Ordu Valiliği, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ünye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında denetimli serbestlik kapsamında haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen hükümlülerin kamu kurumlarında ücretsiz olarak çalıştırılmalarına dair işbirliği protokolü imzalandı.

Hükümlüler, park bahçe işlerinde çalıştırılacak

28 Kasım 2017 17:54


Ordu Valiliğinde yapılan protokol imza törenine Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin, Ünye Denetimli Serbestlik Müdürü Bülent Demirel, Denetimli Serbestlik Uzmanı Işıl Öztürk ve Denetimli Serbestlik Memuru Vedat Cürgül katıldı.


Ordu Valiliği ve kaymakamlıklara bağlı tüm kurumların talebi halinde hükümlülerin ücretsiz olarak kamu kurumlarında genel idari hizmetler, temizlik, bakım onarım, park ve bahçe işleri ve ağaçlandırma hizmetlerinde çalıştırılmasının mümkün olduğu bildirildi.


Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin tarafından yapılan açıklamada, kurumlarımızın talebi halinde Ordu ve Ünye Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ile irtibata geçmeleri durumunda kamuya yararlı olarak hükümlülerin çalıştırılmasının mümkün olacağı bildirildi.




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