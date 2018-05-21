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21 Mayıs 2018 16:29

Hurda otomobilden yeni otomobil yaptılar

Ordu’da Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören öğrenciler 1988 model kaza geçirmiş hurda aracı komple elden geçirerek ortaya üstü açık spor aracı çıkardı.

Hurda otomobilden yeni otomobil yaptılar

21 Mayıs 2018 16:29


Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi’nde Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı dersi kapsamında öğrenciler, çalışmayan ve parçaları çürümüş 1988 model hurda aracı bin liraya satın aldı. Öğretmenleri Murat Güney’in eğitmenliğinde aracın mekanik bakım, kaporta, lastik, boya gibi tamir ve bakım çalışmalarını yapan öğrenciler, hurda aracı 3 bin 500 liralık masrafla üstü açık, tek kapılı spor otomobiline dönüştürdü.


Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Turan Aksoy, söz konusu çalışmanın öğrencilerin mesleklerini uygulamalı bir şekilde öğrenme amacıyla yapıldığını söyledi. Bin liraya alınan aracın motorundan boyasına kadar tüm işlemlerin öğrenciler tarafından yapıldığını belirten Aksoy," Öğrencilerimiz aracı komple söktüler. İçini güçlendirdiler. Boyası kaportası her şeyini yaptıktan sonra ortaya böyle bir model çıktı. Aracı satmayı düşünmüyoruz, zaten trafikten düşmüş bir araç. Biz bu çalışma ile hurda araçların hurda olmadığını, 3-4 bin lira ile normal hale getirilebileceğini göstermek istedik” dedi.


Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Öğretmeni Murat Güney ise öğrencilerin işi uygulamalı yaparak daha iyi öğrendiklerini belirterek, "Onlar için keyifli bir çalışma oldu. Satmayı da düşünmüyoruz. Araç bizim de hoşumuza gitti. Bizim için iyi bir motivasyon kaynağı oldu. Önümüzdeki dönem daha farklı proje düşünüyoruz” diye konuştu.


Aracın yenilenmesinde çalışan öğrencilerden Hüseyin Köybaşı da aracı aldıklarında hurda olduğu için ‘yanından bile geçilmeyecek’ kadar kötü olduğunu söyleyerek, “Yanından geçilmeyen aracı bu hale getirdik. Normal hayatta arabam yok ama arabalara merakım var. Bu merakım gerçekleşti" ifadelerini kullandı.




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