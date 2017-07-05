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05 Temmuz 2017 15:04

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde deniz kenarına uçan otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü kazayı hafif yaralı atlattı.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

05 Temmuz 2017 15:04


Kaza, Fatsa-Kumru yolu sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan İlkman yönetimindeki 52 FR 755 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı şeride geçti, ardından da 35 metrelik uçurumdan deniz kenarına uçtu. Kazada araçta sıkışan sürücü 10 dakikalık bir çalışma sonrası çıkarılarak Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İlk defa böyle bir kaza gördükleri için şaşkın olduklarını belirten vatandaşlar, “Kazayı yapan sürücü arkadaşın sağ salim kurtulmasına çok sevindik. Burada ilk defa böyle bir kaza gördük. Allah korumuş” dedi.


O anda sahil yolundan bir aracın geçmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.




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