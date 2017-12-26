İbrahim Alan ve Fatih Özçelik, Yeni Orduspor’da

Lig 2. Grup’un şampiyonlukta iddialı ekiplerinden Yeni Orduspor, Sakaryaspor’dan Fatih Özçelik ve Atiker Konyaspor’dan İbrahim Alan ile prensipte anlaştı.

Sakaryaspor’un 2. Lig’e yükselmesinde önemli katkısı bulunan tecrübeli sol kanat oyuncusu Fatih Özçelik, Yeni Orduspor’a imza atmaya hazırlanıyor. Sakaryaspor yönetimi ile görüşerek Yeni Orduspor’a gitmek istediğini belirten Fatih Özçelik, olumlu cevap alınca mor-beyazlı ekiple prensipte anlaştı. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan kanat oyuncusu Fatih Özçelik, Ankara Demirspor’da 2 kez, Kahramanmaraş BBSK ve Trabzon Akçaabat’ta da 1’er kez kiralık olarak forma giymişti. 2015-2016 sezonunda bonservisi ile Kastamonuspor 1966’ya transfer olan Özçelik, takımın 2. Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu. Bir sezon sonra devre arasında Sakaryaspor’a transfer olan başarılı futbolcu, yeşil-siyahlılarla da 2. Lig’e yükseldi. Fatih Özçelik bu sezon 10 maçta oynadı.

Mor-beyazlı ekibin ikinci anlaştığı isim ise Atiker Konyaspor’un forvet oyuncusu İbrahim Alan oldu. 15 Mayıs 1994 doğumlu olan İbrahim Alan, futbola memleketinin takımı Konya Telekomspor’da başladı. 15 yaşında Konyaspor alt yapısının yolunu tutan İbrahim Alan, 19 yaşında Konyaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı ve ardından Konyaspor’un pilot takımı olan Konya Anadolu Selçukluspor’a kiralandı. 2015-16 sezonunda Niğde Belediyespor formasını giydi ve burada 34 maçta 22 gol atma başarısını gösterdi. Alan, takımının 3. Lig’den 2. Lig’e çıkma başarısı göstermesinde en önemli faktörlerden biri oldu. Halen Atiker Konyaspor’un oyuncusu olan İbrahim Alan, Yeni Orduspor’a imza atmaya hazırlanıyor.

Yeni Orduspor Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Bakır, her iki futbolcu ile prensipte anlaştıklarını belirtti. Her iki futbolcunun kendilerini ispat etmiş kaliteli bir oyuncu olduklarını belirten Bakır, Fatih Özçelik ve İbrahim Alan’ın Antalya kampına katılacaklarını ifade ederek, “Devre arasında 5-6 transfer yapacağız. Halen görüşmelerimizi sürdürdüğümüz diğer futbolcularla anlaştıktan sonra taraftarlarımıza ikinci yarıda daha kaliteli, golcü ve şampiyonlukta iddialı bir takım izlettireceğiz” dedi.