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  •  » İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da Yaşanan Sel Felaketiyle Ilgili Yapmış Olduğu Açıklamada, "Tüm Maddi Kayıplar Devlet Tarafından Karşılanacak" Dedi.
08 Ağustos 2018 20:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu’da yaşanan sel felaketiyle ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Tüm maddi kayıplar devlet tarafından karşılanacak" dedi.

IHAAW204939-GEN/08-08-2018 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu’da yaşanan sel felaketiyle ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Tüm maddi kayıplar devlet tarafından karşılanacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu’da yaşanan sel felaketiyle ilgili yapmış olduğu açıklamada,

08 Ağustos 2018 20:49

08.08.2018 20:49:39 TSI NNNN




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