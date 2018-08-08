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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da Yaşanan Sel Felaketiyle Ilgili Yapmış Olduğu Açıklamada, "Tüm Maddi Kayıplar Devlet Tarafından Karşılanacak" Dedi.
08 Ağustos 2018 20:49
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu’da yaşanan sel felaketiyle ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Tüm maddi kayıplar devlet tarafından karşılanacak" dedi.
IHAAW204939-GEN/08-08-2018 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu’da yaşanan sel felaketiyle ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Tüm maddi kayıplar devlet tarafından karşılanacak" dedi.
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08 Ağustos 2018 20:49
08.08.2018 20:49:39 TSI NNNN
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