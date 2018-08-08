Vatandaşlarımızın bulundukları yerlerde kalma ihtimalleri çok daha doğru olur. Çünkü tek bir taraftan geçiş var. Yeni bir yağmurla yolda bir birikme olursa büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu’da yaşanan sel felaketi sonrasında helikopterle Ankara’dan Ordu’ya geldi. Ünye ilçesinde Samsun-Ordu yolundaki yıkılan köprüde incelemelerde bulunan Bakan Soylu, Vali Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’dan bilgi aldı. Alanda incelemelerde bulunan ve hasar tespitinden sonra vatandaşların mağduriyetinin giderileceğini ifade eden Bakan Soylu, Ordu- Samsun yolundaki köprünün birinde çökme yaşandığını, gidiş gelişin tek taraftan yapıldığını belirterek, muhtemel bir kötü senaryoya karşı bu yolun çok acil koşullar dışında kullanılmaması gerektiğini söyledi.

“Çok acil işi olmayanlar bu yolu kullanmaması gerekiyor, yeni bir selde yıkılma tehlikesi var”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, “Bir sel felaketi yaşandı. Arkadaşlarımız bununla ilgili çaba sarf ediyorlar. Yapılabilecek bütün çalışmalar gerçekleştiriliyor. Allah’a şükür can kaybı yaşanmadı. Hasar tespiti yapıldıktan sonra vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir. Bölge fındık açısından da önemli. Valimiz ve belediye başkanımız da bilgi verdi. Tam hasat zamanı. Bu bölgeye birçok yerden fındık toplamak için de gelenler vardı. Ne kadar hasar var da tespit edilecek. Mümkün olduğu sürece bu ana yol ve halterin kullanılmaması gerekiyor. Çok acil işi olanların görevliler kontrolünde yolu kullanması gerekiyor. 1-2 gün tedbir alırsak zannediyorum bu sel felaketinden herhangi bir kayıp yaşamadan çıkma fırsatımız olur. Onun için de mümkün olduğunca bu yolun kullanılmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızın bulundukları yerlerde kalma ihtimalleri çok daha doğru olur. Çünkü tek bir taraftan geçiş var. Yeni bir yağmurla yolda bir birikme olursa büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırız. Yeni bir yağmur riski de var. Arkadaşlarımız sürekli olarak bildiriyorlar. Yeni bir yağış ya da daha kuvvetli bir yağış için tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımız da tedbirlerini alsınlar” diye konuştu.

"Zararları devletimiz karşılayacak"

Sel bölgesinin en çok zarar gören yerlerinden bir tanesi olan Ordu-Samsun karayolunda tek yönlü trafiğe açılmasının ardından olay yerinde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bugün sel bölgesindeyiz. Ve görünen o ki beklenenin çok üzerinde bir yağmur, yani kimi yerlerde 20, kimi yerlerde 95 kilogram aralığında yağmur yağdı. Bazı yerlerde yoğunlukla 80 kilogramlık yağmurun oluşturduğu sel meydana geldi. Allah’a şükürler olsun, bir can kaybımız söz konusu değil. Burada köprünün ancak bir tarafından ulaşımın sağlanması mümkün. Karayolları ve gerekli birimler bir an önce çalışmalara başlayacak. Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir. Tüm maddi kayıplar devletimiz tarafından karşılanacaktır" açıklamasında bulundu.

Sel bölgesinde açıklama yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz ise, "Halen 100’e yakın mahallede ulaşılamayan hane var. Maddi hasarlarımız var. Burada tesellimiz can kaybının olmamasıdır. 1 kardeşimiz yıldırımdan yaralandı ve hastanede tedavi altındadır" dedi.

Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, Ünye’deki incelemelerin ardından diğer ilçelerdeki zarar gören yerleri gezdi.