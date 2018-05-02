İdris Altunel, AK Parti’den aday adayı

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneğinde bir basın toplantısı düzenleyen Ordu Özel Umut Hastanesi sahibi İdris Altunel, 24 Haziran erken genel seçimleri için AK Parti’den aday adayı olduğunu belirtti. Ordu’da değişik iş kollarında yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlayan bir çalışma sahasına sahip olduklarını vurgulayan Altunel, “24 Haziran’da Cumhur İttifakı’na destek vermek amacıyla AK Parti’den aday adaylığımı koydum. Halen 70’i aşkın aday adayı var. Hepsi birbirinden kıymetli insanlar. Bu da AK Parti’nin toplum gözünde ne kadar sevildiğinin ve tercih edilen bir parti olduğunun göstergesidir. Partimize destek veren tüm Ordulu hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.