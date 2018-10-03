İFMİB Başkanı Gören: "Türkiye'nin fındık ihracatı yüzde 60'a düştü”

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Başkanı Ali Haydar Gören, dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'de fındığın verim ve kalitesinde yaşanan sorunlar sebebiyle pazar payı ve ticaret hacminin giderek azaldığını söyledi.

İFMİB Başkanı Ali Haydar Gören, son yıllarda bazı çalışmalar yapılıyor olmasına rağmen Türk fındığında verim ve kalite sorununun devam ettiğine dikkat çekti. Yakın döneme kadar Türkiye'nin dünya fındık üretim ve ihracatının yüzde 80'ini gerçekleştirdiğini kaydeden Gören, "Ancak son 10-15 yıl içinde fındıkta pazar payımız yüzde 60'lara kadar gerilemiştir” dedi.

Gören, “Negatif olarak yansıyan bu değişime bakıldığında, fındık bitkisinde görülen ve zirai mücadele gerektiren hastalıklar üründe kalite ve verimi kaybına yol açarken, rekolte tahminlerini de isabetli olmaktan uzaklaştırmaktadır. Buna bağlı olarak da sektörümüzün dünyada ki pazar payı ve ticaret hacmi her geçen yıl azalmaktadır” diye konuştu.

Zirai mücadele konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere yönelik çalışmalar yaptığını ancak üreticilerin bunları uygulamada gereken özeni göstermediklerini vurgulayan İFMİB Başkanı Gören, "Bu durumda farklı uygulamalar ve değerlendirmeler yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu da zirai mücadele yapan üreticilerin yapmayanlardan farklı olarak değerlendirilmesini gerektirmektedir. Diğer bir ifadeyle hali hazırda uygulanmakta olan Alan Bazlı Destek uygulamasının zirai mücadele koşuluna bağlanması, verimli fındık alanları ile rekoltenin artmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

İhracatçılar olarak rekoltenin artması ve ürünün kaliteli olması halinde daha çok dış satım yapacakları sözünü veren Gören, “Ayrıca bu şartlarda sektörümüz 2023 hedefine daha çabuk ulaşacak, artan ihracat ile ekonomimize daha yüksek seviyede katkı sağlanacaktır" şeklinde konuştu.