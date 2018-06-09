Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 10:51

İftar sofrasında yer kalmayınca milletvekili aç kaldı

24 Haziran seçimlerini için ilçe ilçe gezen AK Parti Ordu Metin Gündoğdu, çalışmalarını İkizce, Çaybaşı ve İlküvez’de sürdürdü.

İftar sofrasında yer kalmayınca milletvekili aç kaldı

09 Haziran 2018 10:51

İftar programına katılan Gündoğdu, katılımın beklenenin çok üzerinde olmasından dolayı yer kalmayınca, aç kaldı.


İkizce’de ile Çaybaşı’nda esnafları ve ilçe sakinlerini ziyaret eden AK Parti Ordu Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Metin Gündoğdu, İlküvez’de gerçekleştirilen iftar programına da katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak verilen iftar yemeğine katılım yoğun olunca, yerini vatandaşlara veren Gündoğdu ayakta kaldı. 3 bin kişi için hazırlanan iftar programına 4 bin kişi gelince alanda oturacak yer kalmadı. Bunu gören Metin Gündoğdu yeni masa açılmasını istedi. Açılan masalar da yetersiz kalınca protokolde oturanları kaldırarak buralara vatandaşları oturttu. Milletvekili Metin Gündoğdu, Belediye Başkanı İsmet Yanık ve İlçe Başkanı Adem Genç ayakta kaldı.


Görevli personeller ezan okunmasına rağmen yemekleri yoğunluktan dolayı yemekleri hızlı bir şekilde dağıtamayınca oruçlarını açamayan vatandaşların olduğunu gören Metin Gündoğdu eline tepsiyi alarak servise yardım etti. Kadın ve çocukların olduğu masalara iftar yemeği götüren Gündoğdu, “İşte bu Halil İbrahim sofrasıdır. Kalabalık sofraların bereketi de bir o kadar büyük olur” ifadesini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
25
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç