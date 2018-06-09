İftar sofrasında yer kalmayınca milletvekili aç kaldı

İftar programına katılan Gündoğdu, katılımın beklenenin çok üzerinde olmasından dolayı yer kalmayınca, aç kaldı.

İkizce’de ile Çaybaşı’nda esnafları ve ilçe sakinlerini ziyaret eden AK Parti Ordu Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Metin Gündoğdu, İlküvez’de gerçekleştirilen iftar programına da katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak verilen iftar yemeğine katılım yoğun olunca, yerini vatandaşlara veren Gündoğdu ayakta kaldı. 3 bin kişi için hazırlanan iftar programına 4 bin kişi gelince alanda oturacak yer kalmadı. Bunu gören Metin Gündoğdu yeni masa açılmasını istedi. Açılan masalar da yetersiz kalınca protokolde oturanları kaldırarak buralara vatandaşları oturttu. Milletvekili Metin Gündoğdu, Belediye Başkanı İsmet Yanık ve İlçe Başkanı Adem Genç ayakta kaldı.

Görevli personeller ezan okunmasına rağmen yemekleri yoğunluktan dolayı yemekleri hızlı bir şekilde dağıtamayınca oruçlarını açamayan vatandaşların olduğunu gören Metin Gündoğdu eline tepsiyi alarak servise yardım etti. Kadın ve çocukların olduğu masalara iftar yemeği götüren Gündoğdu, “İşte bu Halil İbrahim sofrasıdır. Kalabalık sofraların bereketi de bir o kadar büyük olur” ifadesini kullandı.