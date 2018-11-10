İHA muhabirine ‘Yılın Habercisi' ödülü

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından ‘Yılın Medya' ödül töreninde, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Metin Akyürek, ‘Yılın Habercisi' ödülüne layık görüldü.

Boztepe'de bulunan bir otelde düzenlenen törene, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve Ordu'da gerçekleşen ‘Başkanlar Kurulu Toplantısı' için şehre gelen 81 ilden yaklaşık 150 basın mensubu da katıldı.

Törende, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Başkanı Nuri Kolaylı ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından gerçekleşen ödül töreninde, İhlas Haber Ajansı (İHA) Ordu muhabiri Metin Akyürek, ‘Yılın Habercisi' ödülünü AK Parti Ordu Milletvekili Metin Metin Gündoğdu'dan aldı. Ödül töreninde, Ordu'da görev yapan ajans muhabirleri ile yerel gazete ve televizyon alanlarında görev yapan basın mensupları, farklı dallarda ödüllere layık görüldü.