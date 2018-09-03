İhracatın yüzakı fındık

Bu ihracat karşılığında 1 milyar 782 milyon ABD doları döviz girdisi sağlandı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı İlyas Edip Sevinç, bu sezon yapılan ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 22 artış gösterdiğini söyledi. Yeni ihracat sezonunun ise yine tartışmalar ve belirsizlikler ile başladığını belirten Sevinç, “Öncelikle rekolte konusundaki farklı rakamlar için geçmiş 10 yıla ait tüm kurumlarca yapılan tahminlere ve gerçekleşme sonuçlarına göz atmak yeterli olacaktır” dedi.

Halen gündemde olan ve tartışılan fındık fiyatının serbest piyasada oluşmasının popülizm değil, reel ekonominin gereği olduğunu vurgulayan Sevinç, yaşanan kaosun serbest piyasa düzeninin bozulmuş olmasından kaynaklandığını kaydetti.

“Fındıkta felaket derecesinde hastalık var”

Sevinç, fiyat ve kısır rekolte tartışmaları ile vakit geçirilirken fındıkta tarımsal zararların gözardı edildiğine dikkat çekerek, “Doğuda, batıda bütün fındık bahçelerini felaket ölçüsünde tehdit eden ve milli ürünü neredeyse ortadan yok etme potansiyelindeki tarımsal zararlı ve hastalıklar ile mücadele kimsenin aklına gelmemektedir. Bu konuda İhracatçı Birlikleri olarak pek çok çalışma uyarıları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ancak unutulmamalı ki bu görev ihracatçıya ait olmayıp, esas sorumlularla birlikte adeta bir milli seferberlik gerektirmektedir. Geç kalınması durumunda Türk Fındığının dünya üretimindeki geleneksel tekelinin kırılması ile sonuçlanacak büyük bir felaket yaşanabilecektir. Bu sonucun asıl mağduru ise başta üreticilerimiz olmak üzere milli ekonomimiz olacaktır” diye konuştu.

“Fındığın gerçek maliyetinin açıklaması gerekir”

Tarım Bakanlığının fındığın gerçek maliyetini açıklaması gerektiğini dile getiren Sevinç, şöyle konuştu:

“Fındık, ülkemiz ihracatının yüz akıdır. Çünkü hiç bir ithal girdi gerektirmeyen bir ihracat kalemi olup, tamamen net döviz sağlamaktadır. Tüm Karadeniz Bölgesindeki istihdamın da çok büyük bir bölümü için vazgeçilmezdir. Problemlere daha çok taraflı ve kapsamlı düşünülerek çözüm aranmalıdır. Tarım Bakanlığı zaman kaybetmeden fındığın gerçek maliyetini açıklamalıdır. Aksi halde birbirinden çok farklı beyanların meydana getirdiği spekülatif kafa karışıklığı devam edecektir. Özetle sezon artık başlamış ve tüm paydaşlarımız yanında dış piyasalar da belirsizliklerin sonuçlanıp ticaret ve ihracatın hızlanması beklentisi içindedir.”