İki başkan huzurevini konuştu

İki başkan, "Huzurevi" projesi sürecini değerlendirdi.

Huzurevi hakkında açıklamada bulunan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Ünye’de yatırım ve projelerimize devam ettiğimiz şu günlerde, 8 dönümlük bir arazi üzerine kurulacak olan huzurevi projemizi 2 bin 430 metre alan üzerine hayata geçireceğiz. Projede 24 adet tek kişilik oda, 2 adet misafir odası, dinlenme ve hobi salonu bulunuyor. Yapılacak Huzurevinin adı ’Zernube Güven Huzurevi’ olacak" dedi.

Başkan Uslu’yu tebrik etti

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Türkiye’nin ikinci en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Uslu Fındık sahibi ve ayrıca Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu’yu tebrik ederek, "İlçemizde her yıl büyüyen işletmenizi ve yatırımlarınızı takip ediyoruz. Ünye’nin kalkınmasında ve istihdamında önemli bir rol oynayarak, gelişmiş bir ilçede olmanızdan dolayı ayrıca mutluyuz" ifadelerini kaydetti.

Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu, ise "Projelerinizi ve çalışmalarınızı bizler de takip ediyor ve destekliyoruz. Hepimizin ortak derdi tabi ki Ünye’miz ve halkımızdır. Bu konuda yapılmayanları yaparak, gerçekleşmeyenleri gerçekleştirerek Ünye’ye büyük hizmet ettiniz" dedi.