İkinci el otomobile bakan çok, alan yok

Yaz döneminin yaklaşmasıyla oto pazarlarındaki kalabalıklar artarken, 2. el araç almak için pazara giden vatandaşlar hayal kırıklığıyla evlerine dönmek zorunda kalıyor. Özellikle pazar günleri ‘eski tır pazarı’ olarak bilinen alanda kurulan oto pazarında araç satmak isteyenler alım olmamasından, araç almak isteyenler ise fiyatların uçuk olmasından dert yanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla alana gelerek araçlarını hazır hale getiren satıcılar, müşterilerin araçlara sadece baktıklarını söyleyerek, haftalarca satış yapamadıklarına dikkat çekiyor.

Ordu’da yaklaşık 20 yıldır oto alım-satım işleriyle uğraşan Hamdi Baş isimli esnaf, yaklaşık bir aydır satış yapamadığını söyledi. Yaz mevsiminden umutlu olduklarını aktaran Hamdi Baş, “Şuan bir aydır siftah yapamadım, araç satamadım. Piyasa çok fazla durgun. Piyasanın neden durgun olduğunu bizlerde anlayamadık. Ramazan ayında durgunluk normal dedik, ardından seçim var dedik ama hepsini atlatmamıza rağmen yine de işler durgun” dedi.

Şuan piyasada 10 bin TL’den daha ucuza binilecek araçların satılmadığını aktaran Baş, “Aldığımız araçların illaki sanayide yapılması gereken yerleri oluyor. Malzeme fiyatları da dolara endeksli olduğu için tamiratı biraz masraflı oluyor. Bunların da fiyatların yükselmesine neden oluyor. Zaten şuan piyasada 10 bin TL’den aşağı fiyata araç satılmıyor. Bu konuda da devletimize güveniyoruz, inşallah işlerimiz açılacak” şeklinde konuştu.

Satıcılar ayrıca, oto pazarını kurdukları alanın kendileri için uygun olmadıklarını belirterek, kendileri için uygun bir alan olması için yetkililerden de yardım istediler. Müşteriler de araçların yüksek fiyatlara satıldığına işaret ederek, bu duruma bir çözüm yolu gelmesi gerektiğini söylediler.