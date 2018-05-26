İkizce’ye modern yollar

İkizce ilçesinde bu zamana kadar 40 km asfalt yol çalışması yapan ekipler, bu yıl 64 km yolu daha asfalta kavuşturmaya hazırlanıyor.

Bu yıl bitirilmesi hedeflenen 11 km uzunluğa sahip Kurtköy-Kutluca-Başönü-Şenbolluk grup yolunda hummalı bir çalışma yürüten ekipler, 3 km’lik kısımda çalışmaları tamamladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Bizden talep edildiği gibi yol çalışmalarımıza ağırlık verdik. Geride bıraktığımız 4 yılda bu anlamda önemli bir yol katettik. Bu yıl da çalışmalarımızı yoğun tempoyla sürdürerek 19 ilçesinde yollarıyla model bir büyükşehir olmayı amaçlıyoruz. İkizce ilçemizde önemli bir bağlantı yolu olan 11 km uzunluğundaki Kurtköy-Kutluca-Başönü-Şenbolluk grup yolunda da çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

11 km uzunluğa sahip yolun ilk etapta 3 km’lik bölümünde çalışmaların tamamlandığını belirten Başkan Yılmaz, kalan kısımlarda ise terasman çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Enver Yılmaz, “Yolumuzun evladiyelik olması için bu zamana kadar 9550 metreküp taş duvar, 61 m menfez, 112 m betonarme duvar ve yağmur suyu hattı çalışmalarımız kapsamında 420 m koruge boru ve 1450 m drenaj borusu inşa ettik. Yolumuzu bu yıl içerisinde hizmete sunacağız” diye konuştu.

Geride kalan süre zarfında İkizce ilçesine 14,5 km sıcak asfalt ve 25,5 km sathi asfalt olmak üzere 40 km asfalt döküldüğünü belirten Başkan Yılmaz, bu yıl ise ilçeye 23 km sıcak asfalt, 41 km sathi asfalt ve 4 km de beton yol çalışması yapılacağının müjdesini verdi.