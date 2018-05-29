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29 Mayıs 2018 17:19

İlçe stadyumu ile ilgili istişare toplantısı yapıldı

Fatsa Belediyespor’un 3.

İlçe stadyumu ile ilgili istişare toplantısı yapıldı

29 Mayıs 2018 17:19

Lig’e çıkmasıyla birlikte ilçe stadında yapılması gereken düzenlemelerle ilgili istişare toplantısı Fatsa Kaymakamlığında gerçekleştirildi.


Toplantı ile ilgili bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Fatsa Belediyesporumuzun 3. Lig’e yani amatörden profesyonel lige yükselmesinden sonra İlçe Stadyumunda yapılması gereken düzenlemeler var. Konuyla ilgili denetçi de gelerek incelemesini gerçekleştirdi. İlçe stadımıza bayan WC, engelli WC, bayan hakem soyunma odası, temsilci odaları, güvenlik kamerası sistemi, sağlık odası ve sağlık ekipmanları hazırlanması, jeneratör sitemi, basamakların boyanması, sahaya inen merdiven, tabelalar yapılması gibi düzenlemeler olması gerekiyor. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığından yeni tribün, skorbord, tribün üstünün kapatılması ve körük yapılması gibi taleplerimiz oldu. Bu yenilikleri yeni sezon başlayıncaya kadar tamamlayarak profesyonel lige start vermiş olacağız. Ben bir kez daha Fatsa Belediyesporumuzu 3. Lig’e yükselmesinden dolayı tebrik ediyor başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyorum” dedi.




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