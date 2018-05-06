Ilıca’da Hıdrellez Şenliği

Fatsa Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen programa Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır, Ilıca Mahalle Muhtarı Fikri Özçelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımın gösterileri ile başlayan ile başlayan Hıdırellez Şenlikleri, daha sonra folklor ekibinin gösterileri ile devam etti. Programının son bölümünde Türk halk müziği sanatçısı Seyhan Çek birbirinden güzel türkülerle Hıdırellez Şenliklerine katılanları eğlendirdi.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe Ilıca Mahallesi’nde düzenlenen Hıdırellez Şenliklerinin 160 yıldır devam ettiğini belirterek, “Bu güzel geleneği devam ettiren sevgili Ilıcalıları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ilıca’ya ve dolayısıyla Hıdırellez Şenliklerine bugüne kadar verdiğimiz destekleri bundan sonra daha fazlasıyla vermeye devam edeceğiz” dedi.

Ilıca Mahallesi Muhtarı Fikri Özçelik, "Hıdırellez Şenliği’ni geleneksel olarak her yıl yapıyoruz. Bizlere destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz ve Fatsa Belediye Başkanımız Muharrem Aktepe’ye teşekkür ediyorum. Hıdırellez, adına yakışır bir şenlik oldu. Bundan sonra da her yıl yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.