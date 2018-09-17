İlk ders zilini Kaymakam Güney çaldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Cumhuriyet İlkokulunda yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney çaldı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla beraber Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumunun ardından Cumhuriyet İlkokulunda 2018-2019 yılı eğitim- öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Programda konuşan Okul Müdürü Kemal Öztürk, "2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlangıcını ve bu başlangıçla birlikte ilköğretimin haftasını kutlamaktayız. Şuan özellikle okul öncesi eğitimine başlayan 41 öğrencemizle, 1. sınıfa başlayan 101 öğrencemiz ve onların anne babaları için ayrı bir heyecan ayrı bir mutluluk vardır. Bu eğitim-öğretim yılı aramıza yeni katılan öğrencilerimizle birlikte 452 öğrencimize, 21 öğretmen arkadaşımızla birlikte eğitim sunacağız. Toplumsal ve bireysel yaşamlara önemli rol oynayan eğitim sisteminin her tür ve akademisinde ülkemiz adına büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Özellikle eğitimdeki değişiklikler ve yeni uygulamalar sayesinde bizim öğrencilerimiz ve dolayısıyla insanlarımız üst düzeyde başarılar elde ederek ülkemizin dünyada ki saygınlığını arttırmış ve güçlü Türkiye'yi dünya milletlerine tanıtmıştır "dedi.

“İnsanın hayati unsuru eğitimdir”

Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal ise, “Yeni hedeflere ulaşacağımız, başarılı çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğimiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza iyilik, güzellik ve başarı getirmesini diliyorum. İnsanı biçimlendiren, ona vasıf kazandıran en hayati unsur eğitimdir. Gerçekten eğitime değer vermek, eğitimi olmazsa olmazların içine almak, çağda toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsurlarından biridir. Geleceğimizin güvencesi evlatlarımızı yetiştirirken amacımız yaşayacakları koşullara göre akademik başarı kazandırmak olmakla birlikte, genç beyinlerin insanlığa, vatana ve millete faydalı birer birey olmaları ve alabilecekleri düzgün bir eğitim içerisinde olacağı inancı içerisindeyim. Amacımız bilgi aktarmak değil, bilgiye ulaşmanın yollarını araştıran, bulabilen, bilgiyi paylaşabilen, teknolojiyi üretebilen ve insanlığın yararına kullanabilen dinamik, özgüvenli bir nesil yetiştirebilmektir "diye konuştu.

Program öğrencilerin şiir gösterisi ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Program sonunda Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ilk ders zilini çalarken, yeni okula başlayan öğrencilere kalem hediye etti.