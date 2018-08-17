İlkel teleferikle metrelerce yükseklikte ölümüne yolculuk

Ordu kent merkezinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer alan ve yaklaşık 600 nüfusu olan mahallede, birçok hane yıllar önce kurdukları ilkel teleferik hattını kullanıyor. Hanelerden çoğu, teleferiği yük taşımak için kullansa da, geriye kalan bazı hane sakinleri, yolları olmadığı için bu tehlikeli yöntemi ulaşım aracı olarak kullanmak zorunda kalıyor. Yıllar önce yapılan teleferikler, tehlikeli olduğu kadar, beraberinde getirdiği kullanım zorluğu ile vatandaşlara adeta işkence çektiriyor.

Kabadüz ilçesine bağlı Özlükent Mahallesi’nde ikamet eden 8 çocuk babası 56 yaşındaki Tevrat Tepe, 21 yıl önce kurduğu teleferik hattını halen kullanmak zorunda olduklarını belirtti. Yoldan yaklaşık 300 metre yükseklikteki evine teleferik ile çıkmak zorunda olan Tepe, 5 dakikalık teleferik yolculuğu ile evlerine ulaştıklarını aktardı.

“Teleferikle cenaze dahi taşıdım”

Teleferik ile hasta ve cenaze dahi taşıdığını iddia eden Tepe, yetkililerden de yardım talep ederek, “Ben bu teleferiği kuralı 21 yıl oldu. Bunca zamandır 12 nüfus bu teleferikle çalışıyor. Yetkililere seslenmeme rağmen bir faydası olmadı. Rahmetli babam 5 sene yatalak yattı, onu bu teleferikle taşıdım. 90 yaşında annem öldü, onu da bu teleferikle taşıdım. 3 katlı bu arkamdaki evin malzemesini de teleferikle taşıyarak yaptım. Cenazeyi de taşıdım buraya, hastam oldu yine bunu kullandık. Çok büyük sorunlar içerisindeyim” dedi.

“Yol olmadığı için evimi terk etmek zorunda kaldım”

Yıllar önce, malzemesini teleferik ile taşıyarak 4 yılda yaptığı evini, ulaşım olmadığı için ter etmek zorunda kaldığını ileri süren Tevrat Tepe, “Aşağı-yukarı 4 sene içerisinde bu evi bu hale getirdim. 21 yıl oldu teleferiği, bu evi de yol olmadığı için terk etmiş durumdayım. Acil bir sağlık sorunu olursa, teleferiğe sarıp yanına da birisini oturtup yola indiriyoruz” diyerek, yetkililerden yardım istedi.

“Makine çalışmazsa, evin yanına çıkma imkanı yok”

Tevrat Tepe’nin oğlu 26 yaşındaki Sezer Tepe ise 20 yıldır can tehlikesi ile bir arada teleferiği kullandıklarını aktardı. Teleferiğin bozulması durumunda eve başka ulaşımın olmadığını iddia eden Sezer Tepe, “Bu teleferik ile şu anda 4 kişi çekiyorum. Bu makinede herhangi bir tel kopmuş olsa, bu teleferikten kurtulmanın şansı yok. Bu konu hakkında bütün yetkililerden yardım istiyoruz. Biz, yolumuz olmadığı için 20 yıldır bu çileyi çekiyoruz. Teleferiğin yanına gelenleri bindikten sonra yukarı çekiyorum. Eğer makine çalışmazsa, evin yanına çıkmanın imkanı yok. Buradan aşağısı 300 metre, yüksekliği de yaklaşık 15 metre. Yani herhangi bir tel kopmuş olsa, kurtulma şansımız yok” şeklinde konuştu.

“Ölümle burun buruna yaşıyoruz”

Mahalle sakinlerinden Gürhan Tepe ise şu ifadelere yer verdi:

“Ben doğdum doğalı böyle, hatta babalarımız da böyleydi. Bir telin üstünde, yükümüzü, eşyamızı, kendimizi taşıyoruz, bir nevi ölümle burun buruna yaşıyoruz, yol olmadığı için. Çok aşırı bir çaba sarf ediyoruz.”