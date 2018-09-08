İncir fındığı fiyatta geçti

Pazarda kilosu 20 TL‘den satılan incirlerin vatandaşlar artık yanına bile yaklaşamıyor.

15 gün öncesine kadar kilosu 5 TL’ye kadar satılan yerli incir şimdilerde ise 20 TL’ye satılıyor. Fatsalı vatandaşlar incirin şuan için fındıktan daha pahalı olduğunu söylediler.

Yerli incirin son zamanları olduğunu söyleyen incir satıcısı Nazım Yavaşoğulları, “Yerli incir ilk olarak 10 TL’den satılmaya başlandı. Zamanla fiyat 5 TL’ye kadar düştü. Vatandaşlar bu yıl incire doydu diyebilirim. Artık son zamanların incirleri ve fiyatı da buna bağlı olarak 20 TL’den satıyoruz. Vatandaşlar fiyatlara itiraz etseler de yine de tezgahlarımızda incir kalmıyor. Fındığın fiyatı serbest piyasada 12 ile 13 TL arasında oynarken, incirin 20 TL’den satılıyor. Hatta bazı müşterilerimiz bizlere fındık bahçesini kesip incir ağaçları mı diksek diyerek şuan ki incir fiyatlarına tepkilerini dile getiriyorlar. Artık son dönemler incirlerde ve fiyatlar daha da aşağıya düşmez” dedi.

Vatandaşlar ise incir fiyatlarının çok yüksek olduğunu, artık kilo ile değil tadımlık olarak aldıklarını ifade ettiler.