INC’ye rekolte tepkisi

İspanya’nın Sevilla kentinde yapılan INC Kongresi’nde fındık konusunda yapılan genel sunumda Türkiye’nin 2017-2018 sezonuna 80 bin ton stok ve 750 bin ton üretim olmak üzere 830 bin tonluk arz ile girdiği belirtildi. Türkiye’nin 2018-2019 sezonuna ise 170 bin ton devreden stok, 640 bin ton üretim olmak üzere fındık arzının 810 bin ton olacağı ifade edildi.

Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi’nde (INC) Türkiye’den sonra en yüksek üretimin 115 bin ton ile İtalya’da gerçekleşeceği açıklandı. Yapılan tahminlere göre, 2018-2019 sezonunda Gürcistan’da 80 bin ton, Azerbaycan’da 70 bin ton, ABD’de 50 bin ton, Şili’de 25 bin ton, İspanya’da 16 bin ton, İran’da 12 bin ton, Çin’de 9 bin ton, Fransa’da 4 bin 500 ton ve diğer ülkelerde 26 bin ton olmak üzere dünya fındık üretimi 1 milyon 47 bin 500 ton gerçekleşecek.

"INC’nin rakamları inandırıcı değil"

INC’nin açıkladığı rakamlara Türkiye’nin en çok fındık üretilen ili Ordu’dan sert tepki geldi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, İNC’nin açıkladığı rakamın inandırıcı olmaktan uzak olduğunu belirterek bu yıl fındık rekoltesinin geçen yılın yarısı kadar olacağını söyledi.

Geçen yıl da bu tür rekolte tartışmaları yapıldığını, bu tartışmada iş dünyasının yanıldığını belirten Akarsu, "Geçen yıl fındık iyiydi ama iş adamı çevresi mevcut rekoltenin iki katı rakam söylemişti. Neredeyse 1 milyon ton diyeceklerdi. Ancak bizim dediğimiz rakam çıktı” dedi.

INC’nin açıkladığı rakamın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirten Akarsu, "Türkiye’de bu yıl Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’de sahil bölgelerinde fındık yok. Orta bölgelerde ise arazi yapısına göre değişiyor. O yüzden bu rakamların tutma ihtimali hiç yok. Bu tamamen bir algı operasyonudur. Onlar ‘para bizde hesapları da biz yaparız’ algısıyla işi götürüyorlar. Bu hesapları yanlıştır. Türkiye’de fındık rekoltesi bu yıl çok çok düşük. Geçen senenin çok altındadır, hatta yarı gibi bir durum var. Dolayısıyla üreticinin olmadığı ve temsil edilmediği INC’nin açıkladığı rakamlar İnandırıcı değildir" diye konuştu.