İş adamından engelli gence jest

Ordu'da engelli gencin sosyal medya üzerinden akülü araç isteğine hayırsever bir iş adamı yerine getirdi.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaşayan Ercan Kaya adlı engelli genç, sosyal medya üzerinden Ordu Valisi Seddar Yavuz'a seslenerek akülü araç isteğinde bulundu. Bu isteği sosyal medya hesabı üzerinden gören iş adamı Kadem Adalı, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un öncülüğünde engelli gencin isteğini yerine getirdi.

Hayırsever iş adamı Kadem Adalı, engelli gencin istediği akülü aracı alarak Aybastı ilçesine gitti. Burada Aybastı Kaymakamı Yusuf Beran Vuran ile birlikte Ercan Kaya'ya akülü aracını teslim eden iş adamı Adalı, engelli gencin ailesinin çay ikramını da kırmayarak saatlerce sohbet etti.

Daha önce bir çok engelli vatandaşa yardımda bulunan iş adamı Kadem Adalı, bu tür sosyal faaliyetlere devam edeceğini söyledi.