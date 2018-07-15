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15 Temmuz 2018 09:28

İş adamının tabak tutkusu

Ordu’da yaşayan 55 yaşındaki Erhan Eribol, 125 farklı ülkeden ve yurt içinden getirilen 830 işlemeli tabağı biriktirerek oluşturduğu koleksiyona, özel olarak kurduğu depoda gözü gibi bakıyor.

İş adamının tabak tutkusu

15 Temmuz 2018 09:28


Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan ve inşaat malzemeleri satan 2 çocuk babası İnşaat Mühendisi Erhan Eribol, 125 farklı ülke ve yurt içinden topladığı işlemeli tabaklarla, 830 parçalık bir koleksiyon oluşturdu. Şili’den Yeni Zellanda’ya, İtalya’dan Tayland’a birçok ülkeden kendisinin ve arkadaşlarının getirdiği tabakları biriktiren Eribol, bu tabakları, kendisine ait 100 metrekarelik bir depoda özel olarak saklıyor. 15 yıl önce merak saldığı bu tutkuyu devam ettiren Eribol, tabakları biriktirirken sosyal medyadan yararlandığını ve aynı zamanda hala koleksiyonuna yeni tabaklar eklediğini de ifade etti.


Koleksiyonu hakkında açıklamalarda bulunan Eribol, merakının 2003 yılında başladığını söyledi. Eribol, "Koleksiyon yapma merakım var, çeşitli koleksiyonlar yapıyorum. 2003 yılında bir arkadaşım İsviçre’den bir tane tabak getirmişti, hoşlandım ve ‘acaba ben bunlardan biriktirsem nasıl olur?’ diye düşündüm. O tarihte başlayarak şu ana kadar biriktirdim. 15 yılda Avrupa’nın 125 ayrı ülkesinden 830 tane tabak biriktirdim. Afrika ülkelerinin tabaklarını biriktirmek biraz güç çünkü Afrika’da bu kültür yerleşmemiş. Bu koleksiyonu yaparken de artık coğrafyacı da olduk" dedi.



“İnsana yaşama sevinci veriyor”


Dünya ülkelerinin 125 tanesinden farklı farklı tabakların bulunduğunu aktaran Erhan Eribol, koleksiyonun kendisi için yaşama sevinci olduğuna dikkat çekti. Eribol, “Bildiğim kadarıyla dünya ülkeleri toplam sayısı 205 civarında. Bu ülkelerin şu ana kadar 125 tanesinin tabağını biriktirdim. Bunları biriktirmenin külfetten başka bir faydası yok ama bu bir hobi, bir yaşam sevinci. Biriktirmek, saklamak, bir araya getirmek, bunları sergilemek çok keyifli bir iş. Herkse tavsiye ederim. Herhangi bir konuda koleksiyon işi yapmak, insana yaşama sevinci veren bir kavram” şeklinde konuştu.



Depoyu, tabakları için restore etti


Kendisine ait depoyu tabakları için restore ederek, tozdan ve topraktan arındırdığını dile getiren Eribol, "Şu anda tabakların bulunduğu bodrum katı, tozdan, topraktan arındırılmış bir yer. Bilhassa böyle olması için de oldukça çaba gösterdim. Bu depoyu onlar için yaptım. 100 metrekarelik alanı, sırf bu tabaklarımı dizayn etmek, sergilemek amacıyla yaptım" ifadelerini kullandı.


Erhan Eribol ayrıca, tabakları asla satmayacağını ve çocuklarına miras olarak bırakacağını da sözlerine ekledi.




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