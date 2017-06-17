Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 12:45

İşaret dili ile kahramanlık türküleri

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(ORMEK) ve Ünye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen işaret dili gösterisi herkesi büyüledi.

İşaret dili ile kahramanlık türküleri

17 Haziran 2017 12:45


Ünye Belediyesinin 6’ncısını düzenlediği Ramazan etkinlikleri programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen işaret dili ile tasavvuf müziği ve kahramanlık türkülerinin okunup canlandırıldığı gecede vatandaşın ilgisi yoğundu.


Cuma ilahisi, Şehitler Ölmez türküsü, Hekimoğlu, Bir Başkadır Benim Memleketim gibi türkülerin okunduğu gecede izleyiciler büyük ilgi gösterdi. İnönü İlkokulu 1.sınıf çocuklarının semazen gösterisiyle devam eden gece Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısıyla sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
ORDU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:27
  • Güneş :04:49
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:42
  • Akşam :20:11
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!