İşaret dili ile kahramanlık türküleri

Ünye Belediyesinin 6’ncısını düzenlediği Ramazan etkinlikleri programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen işaret dili ile tasavvuf müziği ve kahramanlık türkülerinin okunup canlandırıldığı gecede vatandaşın ilgisi yoğundu.

Cuma ilahisi, Şehitler Ölmez türküsü, Hekimoğlu, Bir Başkadır Benim Memleketim gibi türkülerin okunduğu gecede izleyiciler büyük ilgi gösterdi. İnönü İlkokulu 1.sınıf çocuklarının semazen gösterisiyle devam eden gece Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısıyla sona erdi.