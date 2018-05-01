İşçi Bayramı’nda çalışanlara düğün gibi eğlence

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kapsamında Ünye’de faaliyet gösteren tekstil firması 450 çalışan personeline unutulmaz bir gün yaşattı.

Her yıl geleneksel 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın fabrika çalışanlarına özel olarak düzenleneceğini söyleyen fabrikanın Genel Müdürü Tarık Özcan, "Bizler bu güne özel olarak kendi personellerimizle beraber etkinliği düzenledik. Çalışan personellerimize moral ve motivasyon anlamında bugünü bütün arkadaşlarımızla ve aileleri ile paylaştık. Her yıl geleneksel hale getireceğimiz bu tür etkinliklerimize ise piknik ve spor faaliyetlerimizi de ekleyeceğiz" dedi.