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01 Mayıs 2018 18:44

İşçi Bayramı’nda çalışanlara düğün gibi eğlence

Ordu’nun Ünye ilçesinde özel bir tekstil firmasına ait iş yerinde çalışanlara düğün gibi eğlence yapıldı.

İşçi Bayramı’nda çalışanlara düğün gibi eğlence

01 Mayıs 2018 18:44

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kapsamında Ünye’de faaliyet gösteren tekstil firması 450 çalışan personeline unutulmaz bir gün yaşattı.


Her yıl geleneksel 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın fabrika çalışanlarına özel olarak düzenleneceğini söyleyen fabrikanın Genel Müdürü Tarık Özcan, "Bizler bu güne özel olarak kendi personellerimizle beraber etkinliği düzenledik. Çalışan personellerimize moral ve motivasyon anlamında bugünü bütün arkadaşlarımızla ve aileleri ile paylaştık. Her yıl geleneksel hale getireceğimiz bu tür etkinliklerimize ise piknik ve spor faaliyetlerimizi de ekleyeceğiz" dedi.




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