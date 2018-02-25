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25 Şubat 2018 11:34

Isınan balatalar yangına yol açtı

Ordu’da seyir halindeki bir tırda çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Isınan balatalar yangına yol açtı

25 Şubat 2018 11:34


Edinilen bilgilere göre olay, Kumbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İ.Y. idaresindeki 53 EH 537 çekici plakalı çay yüklü tırın dorse kısmından seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsünün yaptığı ilk müdahalenin ardından, olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede soğutma çalışmalarını tamamlayarak, yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda yangının, fren balatalarının aşırı ısınması sonucu çıktığı belirlendi.




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