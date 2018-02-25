Isınan balatalar yangına yol açtı

Edinilen bilgilere göre olay, Kumbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İ.Y. idaresindeki 53 EH 537 çekici plakalı çay yüklü tırın dorse kısmından seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsünün yaptığı ilk müdahalenin ardından, olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede soğutma çalışmalarını tamamlayarak, yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda yangının, fren balatalarının aşırı ısınması sonucu çıktığı belirlendi.