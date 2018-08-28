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28 Ağustos 2018 13:10

İŞKUR, eski hükümlüleri ve engellileri iş sahibi yapıyor

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), engelli ve eski hükümlü oldukları için iş bulmakta zorluk çeken vatandaşları iş sahibi yapıyor.

İŞKUR, eski hükümlüleri ve engellileri iş sahibi yapıyor

28 Ağustos 2018 13:10


İŞKUR, engelli ve eski hükümlülere sağladığı hibelerle yeni girişimcilere umut oluyor. Bu kapsamda sağlanan hibe destekleriyle engelli ve eski hükümlülerin hayvancılık, besicilik ve örtü altı sebzeciliği gibi alanlarda iş kurması sağlanıyor. Son olarak Ordu’nun Ünye ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan eski hükümlü bir kişi sağlanan destek ile büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak hem tarım sektörüne hem de istihdama katkı sağlandı.


Ordu İŞKUR Müdürü İsa Kaymak, 2014-2018 yılları arasında ‘Kendi işini kurma projesi’ kapsamında engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini yapmalarını sağladıklarını belirtti. Kaymak, “2014-2018 yılları arasında 6 engelli vatandaşımıza yaklaşık 145 bin TL, 3 eski hükümlü vatandaşımıza da 66 bin TL destek sağlanarak kendi işlerini kurmaları sağlandı” dedi.


Kaymak, özellikle engelli vatandaşların kendi işlerini kurmaları ve beceri kazanmalarını sağlamak için ‘düz dikiş makinecisi’ ve ‘örtü altı sebzeciliği’ alanlarında işgücü yetiştirme kursları düzenlendiğini kaydederek, “Bu kurslara katılan engelli vatandaşlarımızın beceri kazanmaları sağlandı. Bu beceriyi kazanan 2 engelli vatandaşımıza demirbaş teslimi yapıldı. Şu anda bu alanlarda kendi işlerini yaparak ekonomik kazanç elde edebiliyorlar” diye konuştu.




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