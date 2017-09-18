İstanbul Fatsalılar Derneği’nden gece

Geleneksel Kültürel Etkinlikler gecesini Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir otelde gerçekleştirdi.

Daha önceki etkinliklerini İstanbul’da gerçekleştiren dernek, son iki etkinliğini birer yıl arayla ikinci defa Fatsa’da yaptı. Gece, İstanbul Fatsalılar Kültür ve Yardımlaşama Derneği Başkanı Osman Cayak’ın konuşmasıyla başladı.

Cayak konuşmasında, “Burada dernek olarak amacımız birilerini burada mutlu etmek ya da incitmek değil. Biz dernek olarak bütün siyasi partilerimize eşit mesafedeyiz. Gaye sorunlarımızı olgunlaştırılıp tartışmaya açılması çözüm ve çare üretilmesidir. Fatsa sıradan bir memleket değildir. Fatsa arkasındaki hinderlandı, tabii limanı, zengin tarihi, güçlü coğrafyası, anonimleşmiş türküleri, mega starları, ünlü kahramanları, zengin iş adamları, yurtsever insanlarıyla, Ünye ile Ordu’nun ortasında doğrudan, doğal bir vilayet konumundadır. Yeter ki biz her yer de, her şeyde işi ehline vermesini bilelim. İşte o zaman Allah’ın izni ile aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmaz, olamazda. Fatsa’nın zenginlikleri, Türkiye’de Fatsa’yı dünya da Türkiye’yi tanıtacak güçtedir. Gecemize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Fatsalı yerel sanatçılar, Kadir Kocaoğlu, Sinan Şahin ve Yasemin Sözeri de gecede sahneye çıkarak sevilen eserleri seslendirdiler.

19 kişiye plaket verildi

Fatsa’da çeşitli alanlarda hizmet etmiş olan 19 kişi de gecede plaketle ödüllendirildi. Ödül alanlar arasında, Fatsa’nın 7. belediye başkanı ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilk kurucusu ve Başkanı Terzioğlu Lazeri Efendi’nin Torunu da yerini aldı. 1924 yılı Mücadelesinde Yunanistan’ın Katherina şehrine yerleşen Terzioğlu ailesi adına ödülü almak için torunu eşiyle birlikte geldi. Ödülü eski Fatsa Belediye Başkanı Yener Topaloğlu, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı birlikte verdiler.

Geceye yoğun işleri nedeniyle katılamayan eski İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar geceye mesaj gönderdi.

Düzenlenen geceye Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.