İstanbul İl Müftüsü Yaran: “Camileri halka sevdirmeliyiz"

Dr. Rahmi Yaran, camilerin huzur bulma yeri olduğunu belirterek, "Din adamları olarak camileri halka sevdirmeli ve orada huzur bulacaklarını herkese anlatmalıyız” dedi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr. Rahmi Yâran'ın katılımıyla ‘Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler' konulu konferans gerçekleşti. Konferans öncesi Fatsa Din Görevlileri Derneği gelen konuklara aşure dağıttı. Fatsa Müftülüğü konferans salonunda gerçekleşen konferans Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. Daha sonra Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram günün anlam ve önemi üzerine bir konuşma yaptı.

Programda konuşmacı olarak katılan eski Dr. Rahmi Yaran, “Din hizmetine adanmış ömürler sadece din adamlarına değil tüm Müslüman alemine adanmıştır. Camilerimize her dönem sahip çıkılması gerekiyor. Camiler sevgi, bilgi ve birlik mekânıdır. Camilerin fiziki olarak imarının çok önemli olduğu gibi maddi imarının yanında camiler cemaatsiz bırakılarak garip hale getirilmemeli, içinde ibadet ile şenlendirilmelidir. Camilerde iyi atmosfer bulup buradan istifade edersek kesinlikle huzur buluruz. Camilerimize günde 5 defa geliriz ve manevi olarak orada haz alırız. Görevimizi burada iyi yapmalıyız. Din adamları olarak camileri halka sevdirmeli ve orada huzur bulacaklarını herkese anlatmalıyız” diye konuştu.

Gerçekleşen konferansa daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda din görevlileri katıldı.