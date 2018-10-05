İstinat duvarı çöken lisede çalışmalar başladı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir okulun istinat duvarında meydana gelen göçükte çalışmalar başladı. Çöken istinat duvarının yerine tedbir amaçlı tahkimat duvarı yapılacak.

İlçeye bağlı Şahincili Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesinin kuzey-batı cephesinde 13 yıl önce yapılan ve 8 metre yüksekliğinde olan istinat duvarının bir kısmında çökme meydana geldi. Nöbetçi öğretmenler ve okul müdürünün durumu anlaması üzerine öğrenciler okuldan uzaklaştırıldı.

Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi (YİKOB), Ordu Büyükşehir ve Altınordu belediyelerine bağlı ekipler, tahkimat duvarı için hafriyat çalışması başlattı. İş makineleri yardımıyla makinesi yardımıyla yıkılan istinat duvarı ve çevresinde çalışmalarını sürdüren ekipler, güvenlik tedbiri amacıyla da çevrede önlemlerini sürdürüyor.

Öte yandan yetkililerden edinilen bilgilere göre, okulun yıkılan duvarının terine tedbir amaçlı tahkimat duvarı yapılacağı ve Pazar günü Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) kadar hazır hale getirileceği öğrenildi.

Aracı göçük altına kalmaktan kurtuldu

Çevrede oturan Ayhan Özyurt isimli vatandaş, sabah saatlerinde polis ekiplerinin kendisine gelerek aracını kaldırmasını istediğini söyledi. Bu sayede aracının göçük altında kalmaktan kurtarıldığını anlatan Özyurt, "Saat 08.30 sıralarında polis ekipleri gelip aracımı almamı söyledi. Duvarın dibindeki aracımı aldım, 15 dakika sonra gürültülü bir şekilde yıkıldı. Tahminen içeride su sızıntısı vardı ondan dolayı kaynaklandı. Eğer duyulmasıydı, aracım göçüğün altında kalacaktı. İnşallah yapılan çalışmalar sonucunda burası daha iyi olacak” dedi.

Bazı vatandaşlar ise gürültü ile uyandığını ve okulun duvarının göçtüğünü anladıklarını belirtirken, bazıları da sabah balkondan bakınca trafiğin kapalı olduğunu ve sonrasında da okulun duvarını göçtüğünü gördüklerini aktardı.