İstiridye mantarı üretimi sevindiriyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 yıl önce istiridye mantarı yetiştiriciliğine başlayan Yener Çetin, üretim çiftliğini geliştirerek fındığa alternatif olarak yaptığı istiridye mantarı üretiminde başarılı oldu.

İstiridye mantarı yetiştiriciliği üretiminde Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendislerinden bilgiler alarak geliştiren Çetin, 1 yılda istiridye mantarı yetiştiriciliğinde istedikleri hedefe ulaştıklarını söyledi.

3 dönemdir istiridye mantarı yetiştiriciliği yaptığını ifade eden üretici Yener Çetin, “Mantar üretimini 100 metrekare alanda yapıyoruz. Aile olarak 5 ton fındık yapıyoruz ancak fındığın geleceğin çok parlak olmadığını düşündük ve bu konuda bir arayışa geçtik. İstiridye mantarı üretiminin fındığa alternatif olabileceğini düşündük. Üretimden çok memnunuz. Bizlere yardımcı olan Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Genç çiftçilerin üretimlerini yapmalarına her zaman destek verdiklerini ifade eden Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Ayaz, “2017 yılında mantar yetiştiriciliği projesinden hak almaya kazanan genç çiftçimiz Yener Çetin 3. dönem mantar üretimini gerçekleştirmiştir. Bereketli bir dönem geçirmesini dilerim. Üretim yapan herkese desteğimizi müdürlük olarak vermeye hazırız” diye konuştu.