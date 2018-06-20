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20 Haziran 2018 09:00

İstiridye mantarı yüz güldürüyor

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Serdar Esmer, 20 yıllık mesleğini bırakarak evinin bodrumunda istiridye mantarı üretmeye başladı.

İstiridye mantarı yüz güldürüyor

20 Haziran 2018 09:00


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Karakiraz Mahallesi’ndeki evinin bodrumunda istiridye mantarı üreten Serdar Esmer’i ziyaret etti. Belediye Başkanı Yener Kaya, girişimci Serdar Esmer’i çalışmalarından dolayı tebrik ederek mantar üretimiyle birçok kişiye örnek olduğunu belirtti.


İlçede istiridye mantarının yetiştirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Kaya, "İnsanlarımızın böylesine başarılı işlere imza atmaları ve daha da önemlisi emeğinin karşılığını almaları, onları mutlu ettiği kadar bizleri de gururlandırıyor. İstiyoruz ki insanlarımız sadece tek bir ürünle yetinmesinler, birçok çok farklı ürünle gelirlerini artırsınlar" dedi.




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