İsviçre Büyükelçisi Saygılı'nın acı günü

Türkiye'nin İsviçre Büyükelçisi İlhan Saygılı'nın babası ve aynı zamanda ünlü aktör Ediz Hun'un dünürü olan emekli öğretmen Hasan Tahsin Saygılı, Ordu'nun Fatsa ilçesinde vefat etti.

Türkiye'nin İsviçre Büyükelçisi İlhan Saygılı'nın babası Hasan Tahsin Saygılı, Fatsa ilçesinde hayatını kaybetti. Büyükelçi İlhan Saygılı'nın babası Hasan Tahsin Saygılı için Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evinde önce helallik alındıktan sonra cenazesi Orta Büyük Camii'ye getirildi. Burada Büyükelçi Saygılı ve Ediz Hun taziyeleri kabul etti. Taziyelerin ardından cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından öğretmen Saygılı'nın cenazesi Kabakdağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, eş dost ve akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı sonrası çok değerli bir akrabasını kaybettiğini ifade eden Ediz Hun, “Çok saydığımız ve sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. Uzun yıllar öğretmenlik yaptı ve şimdi de hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun” dedi.

"Babam benim kahramanımdı" diyen İsviçre Büyükelçisi İlhan Saygılı ise yaptığı açıklama, "Çok değerli bir insanı kaybettik. Fatsa'nın önemli bir değeri idi babam. Çok öğrenci yetiştirdi. Cenazemize katılan herkese çok minnettarım” diye konuştu.