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07 Ocak 2017 17:41

İtfaiye ekipleri 3 saatte 4 ayrı yangına müdahale etti

İtfaiye ekipleri 3 saatte 4 ayrı yangına müdahale etti

07 Ocak 2017 17:41

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye ekipleri 3 saat içinde 4 ayrı yangına müdahale etti.
Ünye ilçesi Tekkiraz Mahallesi’nde Adem Duman’a ait evin çatısı yandı. Fındık zamanı kullanılan evin çatısında dumanları gören komşuları itfaiye haber vermesi sonucunda olay yerine gelen Ünye itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İki katlı evin çatısının yandığı yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği Tekkiraz Mahallesi’ndeki olaya müdahale ettiği sıralarda bu kez Bayramca Mahallesi’nden bir yangın ihbarı aldı. Olay yerine giden ekipler, bacası tutuşan ahşap binadaki yangını büyümeden söndürdü.
Ekipler geriye dönerken bu defa Sahilköy Mahallesi’nden gelen yangın ihbarına devam ettiler. Sahilköy Mahallesi Kocaman Sokak’ta Mehmet Türedi’ye ait ahır yangınıyla karşılaşan ekipler, yangını eve sıçramadan söndürmeyi başardılar.
Olaylara zamanında müdahale eden ekiplere bu defa Hamidiye Mahallesi’nden gelen başka bir ihbar harekete geçirdi. Ancak bu diğer yangınlar gibi değildi ama insan hayatını tehdit ettiği için harekete geçen ekip müze ev yanında bulunan bir metruk evin çatısında rüzgar nedeniyle yerinden çıkmış olan saçlar alındı ve tehlike ortadan kaldırılmış oldu.



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