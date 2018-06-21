Jandarma Genel Komutanı Çetin, Vali Yavuz’u ziyaret etti

Beraberinde, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Genel Sekreter Albay Hilmi Atabay, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ile birlikte Ordu Valiliğine gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik binası önünde Vali Seddar Yavuz tarafından karşılandı. Valilik binası önünde basın mensuplarına poz veren Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i Valilikte ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Vali Seddar Yavuz, “Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif Çetin Paşamız bugün ilimize geldiler ve Valiliğimizi ziyaret ette bulundular. Kendisine ziyaretleri vesilesiyle şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli komutanımızla bölgemizdeki güvenlik durumunu değerlendirme fırsatımız olacak. Kıymetli komutanımıza ve ekibine bir kez daha ilimize hoş geldiniz diyorum. İlimize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İlimizin güvenliği konusunda önemli çalışmalarda bulunan Sayın Paşamıza ve kıymetli ekibine bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

Ordu’da bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise, “Kadim şehir, huzur şehri Ordu’da bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Ordu ilimizin huzuruna daha fazla huzur katmak için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Yeter ki, buradaki vatandaşlarımız daha huzurlu ve mutlu olsunlar” diye konuştu.