Japon gelinlere ‘Türk' usulü düğün

Ordu'nun Ulubey ilçesi nüfusuna kayıtlı Atacan (29) ve Ercan Yıldız (26) isimli kardeşler, yaklaşık 6 yıl önce çalışmak için gittikleri Japonya'nın Nagoya kentinde, arkadaş ortamında Japon uyruklu Asako Suzuki ve Hitomi Arai ile tanıştı. Bir süre sonra aralarında aşk başlayan Türk ve Japon uyruklu gençler, aldıkları evlilik kararını Japonya'da düzenledikleri nikah ile gerçekleştirdi. Türkiye'de düğün yapmak isteyen iki kardeş, Japon eşlerini de alıp geldikleri Ordu'da geleneklere uygun şekilde düğün yaptı.

Japonya'ya 6 yıl önce işçi olarak gittiklerini ve ardından da evlendiklerini ifade eden damat Ercan Yıldız, düğünlerini yapmak için Ordu'ya geldiklerini söyledi. Japonya'da düğün yapmadıklarını anlatan Yıldız, arkadaş ortamında tanıştıklarını ve daha sonra aralarında başlayan aşk sonucu nikah kıydıklarını, memleketlerine geri dönmek istediklerini söyledi. Ercan Yıldız'ın eşi Hitomi ise, Ordu'yu çok beğendiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

Atacan Yıldız da bir düğün yapmak için Türkiye'ye geldiklerini ve düğünden sonra tekrar Japonya'ya döneceklerini kaydetti.

Japonya'da 2 yıl önce ilk nikahı kıyan ve 1 buçuk yaşlarında bebekleri olan Atacan Yıldız ile eşi Asako Yıldız'ın ve Ercan ve Hitomi çiftlerinin sempatik tavırları salondakilerin takdirini topladı.