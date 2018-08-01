Kabadüz Belediyesi yeni hizmet binası hızla tamamlanıyor

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, belediye hizmet binasının yapımının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Yeni hizmet binasının son durumu hakkında bilgi veren Başkan Yener Kaya, "Şu an devam eden yapım çalışmaları ile belediye hizmet binamızın kaba inşaatı tamamlanmak aşamasına geldi. Hem sosyal etkinliklerin hem de belediye hizmetlerinin verileceği yeni belediye hizmet binamız herkes tarafından beğeniliyor” dedi.

Yıl sonuna binanın tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Kaya, “Belediye hizmet binamızın içerisinde, 140 kişilik çok amaçlı salon, sığınak, sanatçı hazırlık odası, sergi salonları, giriş holü ile fuaye alanı, kafeterya, atölyeler ve kütüphane bulunacak" diye konuştu.

Kaya, yeni hizmet binasının yapımından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’a teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.