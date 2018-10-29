Kabadüz Kültür Merkezi yılsonuna tamamlanıyor

“Kabadüz Kültür Merkezi ve İlçe Belediyesi Hizmet Binası Projesi”nde çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Bodrum kat dâhil olmak üzere 5 katlı inşa edilecek projede çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Çalışmalar kapsamında binanın dış cephe imalatı tamamlandı. Seramik, asma tavan, elektrik ve mekanik imalatları ise devam ediyor. İnşallah yılsonuna kadar projeyi tamamlayarak hizmete açacağız” dedi.

Toplam 2 bin 566 metrekare ve inşaat alanı 3 bin 809 metrekare olan projede 140 kişilik çok amaçlı salon, sığınak, sanatçı hazırlık odası, sergi salonları, giriş holü ile fuaye alanı, kafeterya, atölye ve kütüphane yer alacak. İlçenin modern bir görünüme kavuşmasını sağlayacak Kabadüz Kültür Merkezi ve İlçe Belediyesi Hizmet Binası aynı zamanda vatandaşların vakit geçireceği sosyal bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.