Kabadüz Kültür Merkezinde çalışmalar devam ediyor

Projede çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 3 bin metre kare kapalı alanda konferans, tiyatro ve sevgi salonu, kütüphane, mescit, atölye, galeri, arşiv ve farklı bölümlerin bir arada yer aldığını söyledi. Kabadüz Kültür Merkezi ve İlçe Belediyesi Hizmet Binasının, çevre düzenlemesinin de tamamlanmasının ardından ilçeye ve vatandaşlara yakışır bir mekan olacağını belirten Başkan Tekintaş, İlçe Belediye Başkanı Yener Kaya'ya da teşekkür ederek, hizmetin hayırlı olmasını temenni etti.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, “İlçemize yapılan yatırımlardan biri olan ve bizim için büyük önem taşıyan Kültür Merkezimizi ve Belediye Hizmet Binamızın, inşallah en kısa zamanda buranın bitirilmesi noktasında başkanımızdan sözümüzü aldık. Verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.