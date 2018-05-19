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19 Mayıs 2018 11:30

Kabadüz’de 19 Mayıs kutlaması

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Kabadüz’de 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs 2018 11:30


Törene Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Servet Çelenk, Belediye Başkanı Yener Kaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Kabadüz Merkez İlköğretim binası önünde yapılan törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi salonunda devam etti.


Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Yener Kaya ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş tarafından verildi.




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