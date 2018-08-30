Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 11:16

Kabadüz’de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Kabadüz’de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

30 Ağustos 2018 11:16


Kabadüz’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Kabadüz Merkez İlköğretim Okulu bahçesinde Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Kd. Bçvş. Ercan Baltacı yaptı. Gerçekleşen programda öğrenciler şiirler okudu. Program Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden’in makamında tebrikleri kabulü ile sona erdi.


İlçede düzenlenen programa, Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Servet Çelenk, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç