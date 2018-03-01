Diğer
Kategoriler
01 Mart 2018 09:43

Kabadüz’de “Boyalı Evler Güler Yüzler Projesi"

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde gazi, engelli, yaşlı ve kimsesiz ailelerin evleri boyanıyor.

Kabadüz’de “Boyalı Evler Güler Yüzler Projesi

01 Mart 2018 09:43


Kabadüz Kaymakamlığı tarafından “Boyalı Evler Güler Yüzler Projesi" kapsamında 25 ailenin evleri boyandı. Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, ilçenin farklı mahallelerinde sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyor.


Proje hakkında bilgi veren Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, “Boyalı Evler Güler Yüzler Projesi" kapsamında gazi, engelli, yaşlı ve kimsesiz 25 ailenin evlerinin boyandığını söyledi.


Vatandaşların memnuniyetinin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Kaymakam Özerden, “İlçemizin farklı mahallelerinde yaşayan gazi, engelli, yaşlı ve kimsesiz ailelerimizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında evleri boyandı. Çalışmalar sonucunda vatandaşlarımızın memnuniyetini gördükçe, gerçekleştirdiğimiz projenin ne kadar yerinde ve isabetli olduğunu gördük" dedi.


Özerden, kanunlar ve imkanlar ölçüsünde vatandaşların sıkıntılarını gidermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
4
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç