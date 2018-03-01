Kabadüz’de “Boyalı Evler Güler Yüzler Projesi"

Kabadüz Kaymakamlığı tarafından “Boyalı Evler Güler Yüzler Projesi" kapsamında 25 ailenin evleri boyandı. Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, ilçenin farklı mahallelerinde sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyor.

Proje hakkında bilgi veren Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, “Boyalı Evler Güler Yüzler Projesi" kapsamında gazi, engelli, yaşlı ve kimsesiz 25 ailenin evlerinin boyandığını söyledi.

Vatandaşların memnuniyetinin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Kaymakam Özerden, “İlçemizin farklı mahallelerinde yaşayan gazi, engelli, yaşlı ve kimsesiz ailelerimizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında evleri boyandı. Çalışmalar sonucunda vatandaşlarımızın memnuniyetini gördükçe, gerçekleştirdiğimiz projenin ne kadar yerinde ve isabetli olduğunu gördük" dedi.

Özerden, kanunlar ve imkanlar ölçüsünde vatandaşların sıkıntılarını gidermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.