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Kabadüz'de Eğitimde İşbirliği Protokolü imzalandı

Kabadüz Belediyesi ile Kabadüz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Eğitimde İşbirliği Protokolü imzalandı.


Kabadüz Belediyesinde gerçekleşen imza törenine, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş katıldı. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, protokolün ilçedeki eğitime önemli katkı sağlayacağını söyledi.


Belediye olarak eğitime katkı sağlamanın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Yener Kaya, "İlçemizdeki okulların sosyal, teknik ve kültürel ihtiyaçlarına destek olmak için 'Eğitimde İşbirliği Protokolü'nü imzaladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Konuşmanın ardından protokol Kaya ve Baş tarafından imzalandı.

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