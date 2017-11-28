Kabadüz’de elektrik hatları yenileniyor

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ilçe genelinde devam eden çalışmaları yakından inceleyerek, Kabadüz YEDAŞ İşletme Şefi Ahmet Albayrak’tan süren çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Yener Kaya, sorunsuz, kesintisiz enerji sağlamak amacıyla ilçe genelinde yenileme çalışması yapıldığını ifade etti. Daha öncesinde ilçenin mahallelerinde ciddi elektrik sıkıntısı olduğunu anlatan Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Elektrik arızalarından dolayı sürekli vatandaşlarımızdan şikayetler geliyordu. Bu şikayetlerin ana nedeni hatların yetersiz ve çok eski olmasıydı. YEDAŞ İl Koordinatörlüğü ilçe genelinde başlattığı yenileme çalışmalarıyla elektrik sorununa adeta neşter vurdu. Şuan bütün mahallelerimizde çok ciddi bir çalışma var. Bu çalışmalar ile karda, yağmurda hiçbir şekilde elektrik arızası olmayacak. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."