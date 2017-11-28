Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 08:26

Kabadüz’de elektrik hatları yenileniyor

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde YEDAŞ İl Koordinatörlüğü ilçede elektrik hatlarını ve direkleri yeniliyor.

Kabadüz’de elektrik hatları yenileniyor

28 Kasım 2017 08:26


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ilçe genelinde devam eden çalışmaları yakından inceleyerek, Kabadüz YEDAŞ İşletme Şefi Ahmet Albayrak’tan süren çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Belediye Başkanı Yener Kaya, sorunsuz, kesintisiz enerji sağlamak amacıyla ilçe genelinde yenileme çalışması yapıldığını ifade etti. Daha öncesinde ilçenin mahallelerinde ciddi elektrik sıkıntısı olduğunu anlatan Başkan Kaya, şunları söyledi:


"Elektrik arızalarından dolayı sürekli vatandaşlarımızdan şikayetler geliyordu. Bu şikayetlerin ana nedeni hatların yetersiz ve çok eski olmasıydı. YEDAŞ İl Koordinatörlüğü ilçe genelinde başlattığı yenileme çalışmalarıyla elektrik sorununa adeta neşter vurdu. Şuan bütün mahallelerimizde çok ciddi bir çalışma var. Bu çalışmalar ile karda, yağmurda hiçbir şekilde elektrik arızası olmayacak. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
17
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Hafis Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç