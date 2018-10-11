Kabadüz'de halk toplantısı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Ordu Vali Yardımcısı Kabadüz Kaymakam Vekili Bayram Gale başkanlığında ’halk toplantısı’ yapıldı.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Ordu Vali Yardımcısı Kabadüz Kaymakam Vekili Bayram Gale başkanlığında 'halk toplantısı' yapıldı.
Yeşilada Mahallesi'nde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Vekili Aşkın Hüseyin Uslu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Servet Çelenk, İlçe Emniyet Amiri Vekili Mehmet Mırmır, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Ordu Vali Yardımcısı Kabadüz Kaymakam Vekili Bayram Gale, Yeşilada Mahallesi'nde gerçekleşen toplantının vatandaşların istek ve sorunlarını dinlemek için düzenlendiğini söyledi.
Toplantıda, Ordu Vali Yardımcısı Kabadüz Kaymakam Vekili Bayram Gale ve Belediye Başkan Vekili Aşkın Hüseyin Uslu, vatandaşların istek ve önerileri dinledi, sorularını cevapladı.