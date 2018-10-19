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Kabadüz'de Muhtarlar Günü

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde muhtarlar, ’Muhtar Günü’nde yemekte buluştu.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde muhtarlar, 'Muhtar Günü'nde yemekte buluştu.


Çambaşı Yaylası'nda bir dağ evinde gerçekleşen yemeğe Ordu Vali Yardımcısı Kabadüz Kaymakamı Bayram Gale, İlçe Garnizon Komutanı Teğmen Servet Çelenk, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Mırmır, kurumum müdürleri, Kabadüz Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Ordu Vali Yardımcısı Kabadüz Kaymakamı Bayram Gale ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya tüm Muhtarların adına Kabadüz Muhtarlar Derneği Başkanı Olgun Özcan'a çiçek takdim etti.


Daha sonra günün anısına bir de toplu fotoğraf çektirildi.

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