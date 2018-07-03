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03 Temmuz 2018 13:50

Kabadüz’de muhtarlara kimlik kartı verildi

Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, mahalle muhtarlarına muhtar kimlik kartı dağıttı.

Kabadüz’de muhtarlara kimlik kartı verildi

03 Temmuz 2018 13:50


Çambaşı Yaylası’nda bir dağ evinde muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Özerden, muhtar kimlik kartlarının muhtarların işlerini kolaylaştıracağını kaydetti.


İlçedeki mahalle muhtarlarına kartlarının verildiğini ifade eden Kaymakam Özerden, "Muhtarlarımızla bir araya gelerek İçişleri Bakanlığımız tarafından yaptırılan muhtar kimlik kartlarının kendilerine dağıtımını yaptık. Muhtar Kimlik Kartları muhtarlarımızın işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracak. Kimlik kartlarının muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.




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