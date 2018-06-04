Kabadüz’de öğrencilerden şiir dinletisi

Kabadüz Çok Programlı Lisesi salonunda Kabadüz Merkez Ortaokulu, Kabadüz İmam Hatip Ortaokulu ve Kabadüz Merkez İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen dinletide, öğrenci tarafından çeşitli şiirler okundu.

Şiir dinletisine katılan Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, "Öğrencilerimiz her birisini ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca programın hazırlanmasına katkıda bulunan öğretmenleri tebrik ediyorum" dedi.

Programı, Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden,daire müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler izledi.