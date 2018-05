Kabadüz’de şehit aileleri ve gazilere iftar

Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi salonunda verilen iftara, Kaymakam Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Yener Kaya, gaziler, şehit ve gazi aileleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Özerden ve Belediye Başkanı Kaya, yemeğe katılanlarla sohbet etti, yakından ilgilendi.

Programda konuşan Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, iftar programına katılan herkese teşekkür ederek amaçlarının aynı masada oturarak manevi duyguları paylaşmak olduğunu söyledi.

Devletimizin tüm imkanları ile şehit aileleri ve gazilerimizin her türlü istek ve sıkıntılarında her an yanlarında olduklarını ifade eden Özerden, “Bugün burada hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında gazi olanların hakları asla ödenemez. Şehitlerin bizlere emaneti olan aileleri ve yakınlarına ile gazilerimize sahip çıkmak devlet olarak en önemli görevlerimizdendir” dedi